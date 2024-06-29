وزارة العمل توفر وظائف للشباب في مجال الهواتف.. اعرف التخصصات والشروط

أعلنت وزارة العمل عن توافر وظائف خالية في شركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار نشرة التوظيف الشهرية، التي تصدر بشكل دوري وتوفر فرص عمل متنوعة للشباب في عدة تخصصات، تطبق الحد الأدنى للأجور.

تفاصيل وظائف وزارة العمل

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل وظائف وزارة العمل بشركة «فيفو» للموبايلات، وشركة «لاين تكس»، بمحافظة الشرقية، بالشروط التالية:

وظائف شركة فيفو للموبايلات VIVO

تطلب شركة «فيفو» VIVO للموبايلات، شباب للتوظيف في المجالات التالية:

- فني كهرباء.

- فني صيانة معدات.

- أفرد أمن.

- فني إنتاج.

بالشروط التالية:

- مؤهل عالي أو فوق متوسط.

- السن من 18 لـ35 سنة.

- الراتب حسب المقابلة.

وظائف شركة لاين تكس للصناعات

تطلب شركة لاين تكس للصناعات 5 عمال إنتاج، بالشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط.

- أن يكون السن من 30 إلى 45 سنة.

- الراتب حسب المقابلة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل بمحافظة الشرقية، من خلال إحدى الطرق التالية:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديرية العمل بمحافظة الشرقية.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.