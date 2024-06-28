سعر اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري
كتب:
محمد متولي
04:04 م | الجمعة 28 يونيو 2024
سعر اليورو اليوم في البنوك
سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 28-6-2024، في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حالة من التباين الطفيف، مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، ليسجل سعر صرفه 51.32 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.
تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات بالمواقع الرسمية للبنوك.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
لامس سعر اليورو اليوم في بنك مصر اليوم 51.23 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.21 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib
سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.