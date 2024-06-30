حزب الجيل الديمقراطي يعرض مطالبه على الحكومة الجديدة.. دعم الصناعة أولوية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مطالب حزبه تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها في خطابه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، وأعاد تأكيدها في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

شدد الشهابي على أهمية دعم الصناعة والتصنيع في مصر، وأكد ضرورة أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأساس في عملية التصنيع، لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ضرورة توطين الصناعة في مصر

وأشار إلى ضرورة توطين الصناعة في مصر، وتعميقها، وتحويل مصر إلى مصنع عالمي، مع تحديث المصانع القائمة، داعيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر استصلاح ملايين الأراضي الصحراوية، وإنشاء العديد من مصانع الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية.

استعادة دور المدرسة المصرية في التربية والتعليم

وأوضح أهمية استعادة دور المدرسة المصرية في التربية والتعليم واكتشاف مواهب الطلاب وميولهم، بجانب الاهتمام بصحة المواطن المصري.

وفي إطار الحوار الوطني، شدد «الشهابي» على ضرورة تعديل قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ليكون بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة والقائمة المغلقة للفئات المستثناة والنظام الفردي، بحيث تكون الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة للأنظمة الأولى، وعلى مستوى المدينة أو المركز للنظام الفردي.

كما دعا الحكومة إلى إصدار قانون المحليات المعروض حالياً أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشيراً إلى أهمية انتخاب المجالس المحلية كضرورة أمن قومي للبلاد، وتضمنه لنظام انتخابي يجمع بين القائمة المطلقة للفئات المستثناة والقائمة النسبية لبقية الفئات، مع تحديد الدوائر الانتخابية على مستوى المجمع القروي بالنسبة للمحليات، وعلى مستوى المدينة أو المركز بالنسبة لمجلس محلي المدينة أو المركز، وعلى مستوى المحافظة بالنسبة لمجلس محلي المحافظة، مؤكدا أهمية إجراء جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية تحت إشراف مباشر من الهيئات القضائية لضمان النزاهة والشفافية.