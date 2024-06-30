شعاع للخدمات العامة: «واتساب» لتلقي بلاغات سرقة التيار الكهربائي

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور الشهري على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، عن إطلاق خدمة بلاغات سرقات التيار الكهربائي من المواطنين من خلال خدمة واتسآب على رقم 01120313831، وذلك على مدار الساعة.

وتؤكد شركة شعاع، أن إطلاق هذه الخدمة تتم من خلال لجان مشتركة مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لحين تجاوز أزمة تخفيف الأحمال التي تمر بها مصر.

وتناشد الشركة المواطنين، بأن يتحلوا بالإيجابية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والمساهمة في كشف أي مخالف يحاول التأثير سلبا على حق المواطن والدولة من خلال سرقة الكهرباء التي تعتبر من الأسباب الرئيسية في أزمة تخفيف الأحمال.

وتؤكد شركة شعاع للخدمات العامة، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزي الخاص بالشركة ويحمل شعار «شعاع» ولديهم كارنيهات تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالي من المواطنين نهائيا عليها، ووالشركة غير مسئولة عن أي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع يقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المشتركين.