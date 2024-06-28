«الجيل الديمقراطي»: المشاركة في مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إطلاق مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، داعيًا المواطنين للمشاركة في المبادرة والتي هي ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي واجب وطني يقع على عاتقنا جميعًا.

ضرورة تكاتف الجهود

وأكد هجرس في تصريحات له اليوم الجمعة، ضرورة خلال تكاتف جهود المصريين جميعاً وتضافرها لتحقيق أهداف هذه المبادرة، والحفاظ على ثرواتنا الوطنية، وحماية البيئة، في ظل ما تعانيه مصر من أزمة في الطاقة، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما يعانيه العديد من دول العالم.

وأشار هجرس إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يقتصر فوائده على مجرد خفض فاتورة الكهرباء الشهرية، بل يمتد لتشمل جوانب حياتية أوسع، تلامس احتياجاتنا اليومية، وسيساعد على خفض احتمالات انقطاع التيار الكهربائي وضمان استقراره، مشيرًا إلى أنها ضرورة ملحة أيضًا لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة من خلال تعزيز تلك الممارسات المستدامة، بالإضافة إلى دور الحكومة في تعزيز استخدام الطاقة البديلة.

أهمية التوعية بالترشيد

وشدد عضو حزب الجيل على أن توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة ملحة لما له من أهمية في توفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، مما يسمح لاستثماره في مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الوطني، كذلك مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتغير المناخ والحفاظ على البيئة، خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها مصر حاليًا وكذلك تخفيض فاتورة الكهرباء للمواطن.