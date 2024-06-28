لتقليل فاتورة الكهرباء.. «حيل مباحة» للتحكم في استهلاك سخان المياه

السخان من أكثر الأجهزة الكهربائية التي يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة أو حيلة بسيطة لتقليل الاستهلاك اليومي له، خاصة أنه يُمثل 25% من إجمالي استخدام الطاقة شهريًا، لذلك فقد قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيلة مهة لترشيد استهلاك سخان المياه من الكهرباء، لتساعد على خفض فاتورة الاستهلاك.

حيلة مهمة للتحكم في استهلاك الفاتورة

لذا خلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» حيلة مهمة للتحكم في استهلاك الفاتورة من سخان المياه، حتى لا يضطر أحد للاستغناء عنه، وهي «الحرص على تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالماء كل حوالي 3 أو 6 أشهر، وذلك للتخلص من أي شوائب تعيق انتقال الحرارة للمياه، وتؤدي لخفض كفاءة السخان فيستهلك كهرباء أكثر».

نصائح للتعامل مع السخان

كما يجب مراعاة شراء سخان من النوع العالى الكفاءة والموفر للكهرباء، وبالضرورة احتوائه على ملصق كفاءة الطاقة، والحرص على تغيير أي أسلاك رفيعة بأخرى سميكة، وعدم تشغيل أسلاك مجهولة المصدر وتوصيلات السخانات، لأنها قد تزيد من فرص الحريق.

ولتوفير استهلاك الكهرباء عند تشغيل السخان الكهربائي، يجب تشغيله قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة، وإغلاقه بعد الانتهاء مباشرة، وضبط الثرموستات (منظم الحرارة) ما بين 50-60 درجة مئوية، وفقًا لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.