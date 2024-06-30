جمال الكشكي: 30 يونيو ثورة وجود لإنقاذ مصر وتعديل مسارها للأفضل

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، إنّ 30 يونيو ثورة وجود، فقد خرج المصريون فيها لإنقاذ البلاد مما كانت عليه قبلها.

وأضاف «الكشكي»، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»، أنّه لا يمكن فصل ثورة 30 يونيو عما حدث من قبلها، مشددًا على أنه لا يوجد دولة في العالم عدّلت مسارها إلى الأفضل في غضون 30 شهرا فقط، مثلما فعلت مصر من عام 2011 حتى 30 يونيو.

وتابع رئيس تحرير الأهرام العربي: «في 25 يناير عشنا مشهدا مختلفا ورأينا تحديات عاصرت الدولة المصرية، ورأينا تدخلات من قوى خارجية كثيرة جدا، كما أن بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية لعبت لصالح قوى معينة، وعلى شاطئ الخطر كانت تقف تنظيمات وجماعات وميليشيات تكفيرية، ووصلنا إلى المشهد في 28 يناير 2011، وجرى العمل على تنفيذ مخطط الهدم والتدمير لما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية، وصولا لحكم الجماعة الإرهابية حتى 30 يونيو».