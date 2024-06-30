«ثورة 30 يونيو».. وقفة الاخوان ضد «تمرد» وتهديد المصريين

فترة عصيبة فى تاريخ مصر، وعام أسود تصدرت فيه الجماعة أعلى رأس السلطة فى مصر، ذكراها بمثابة كابوس وشعور بغيض، تخلص المصريون منه فى ثورة 30 يونيو التى تمر هذه الأيام ذكراها الـ11، حيث خرج ملايين المصريين إلى ميادين الحرية فى مختلف أنحاء مصر، رافضين حكم جماعة إرهابية اعتادت اتباع سياسة العنف والترهيب والمتاجرة بالدين من أجل الوصول إلى مطامعها وأغراضها الدنيئة.

فى تلك الأيام، قال المصريون كلمتهم: «يسقط يسقط حكم المرشد»، واحتشدوا فى الميادين متمسكين بكلمتهم لإسقاط تلك الجماعة الباغية الطاغية التى لم تكن تستمر بأى حال من الأحوال.. ومع الذكرى الـ11 لثورة المصريين فى 30 يونيو، ترصد «الوطن»، عبر سلسلة ملفات، نقاطاً فاصلة فى عام الخراب الإخوانى.