وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة خارج باريس كتب: شريف سليمان 07:33 م | الأحد 30 يونيو 2024 تحطم طائرة أعلنت وكالة «أ ف ب»، مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة خارج باريس، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الجيش المالاوي يرجح تحطم طائرة كانت تقل نائب الرئيس في إحدى الغابات الدفاع الروسية: تحطم طائرة مقاتلة ومصرع طاقمها خلال تدريبات جنوبي البلاد لحظة تحطم طائرة صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو) مصرع رائد الفضاء الأمريكي صاحب «شروق الأرض» في حادث تحطم طائرة «القاهرة الإخبارية»: مفاجأة تظهر في تحقيق تحطم طائرة الرئيس الإيراني حدث ليلا.. الصين تشعل الحرب وألمانيا تنقلب على نتنياهو ومفاجأة مدوية في تحطم طائرة رئيسي تحطم طائرة باريس فرنسا بقلم شريف سليمان