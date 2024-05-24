«القاهرة الإخبارية»: مفاجأة تظهر في تحقيق تحطم طائرة الرئيس الإيراني

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «قد تكون شبهة اغتيال.. مفاجأة تظهر في تحقيق تحطم طائرة الرئيس الإيراني».

وجاء في التقرير: وسط جدال لا يزال مستمرا بشأن أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن التحقيقات تشير على نحو مؤكد إلى عدم تعرض المروحية لأي إطلاق نار.

وتابع: التحقيق الذي أمر به رئيس الأركان الإيراني ضم وفدا رفيع المستوى يشمل خبراء وعسكريين انتهى إلى أن مروحية رئيسي ووزير خارجيته و6 أشخاص آخرين استمرت في التحليق على المسار المخطط لها ولم تخرج عنها.

أضاف التقرير: استغرق الوفد وقتا كبيرا في مهمة عملية البحث عن المروحية بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو وانتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية.

وبعد فحص الموقع، قال المحققون إنهم لم يلحظوا أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام مروحية الرئيس الراحل، وبرر المحققون سقوط المروحية بأنها تعرضت لحريق إثر اصطدامها بأحد المرتفعات، مشيرين إلى أن طيار مروحية رئيسي أجرى اتصالا مع المروحيتين المرافقتين ضمن القافلة، وأضافوا أنهم لم يرصدوا أي نقطة مشبوهة في اتصال طاقم مروحية الرئيس الراحل مع برج المراقبة.

واختتم: ولأن نتائج هذه التحقيق لن تكون مقنعة للجميع في الداخل الإيراني، وفق ردود الفعل التي تلت الحادث، والتي أشار بعضها إلى شبهة اغتيال، اختتمت هيئة أركان القوات المسلحة اللإيرانية ما أعلنته من نتائج المحققين بأن ما جرى جمعه من الوثائق المرتبطة بالحادث كبيرة وهناك حاجة إلى المزيد من الوقت لدراستها، ما يترك الجواب النهائي بشأن الحادث محل جدل كما كانت الحال قبل التحقيق.