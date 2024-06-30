وظائف أمن براتب يتخطى 6 آلاف جنيه.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كشفت موقع توظيف مصر عن حاجة شركة ماجنوم للأمن والحراسة ونقل الأموال إلى موظفي أمن، وذلك للحاصلين على المؤهلات المتوسطة مقابل الحصول على راتب يصل إلى 6500 جنيه.

متطلبات الوظيفة

يقع مقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، وتشترط توافر عدد من الشروط للتقديم في تلك الوظائف:

- المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ثانوية عامة/أزهرية.

- العمل 12 ساعة.

- 24 يوم عمل شهريا و4 أيام راحة خلال الشهر، بالإضافة إلى يومين إجازة سنوية يأخذها شهريا مع الـ4 أيام.

- السن المطلوب من 21 إلى 45 سنة.

مميزات الوظيفة

- يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب يبدأ من 6 آلاف وحتى 6500 جنيه، ويشمل السكن والمواصلات.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــــا، ثم اختيار الوظيفة المناسبة، والضغط على «تقدم للوظيفة»، ثم إدخال البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول في الموقع إن لم تكن مسجلا من قبل.