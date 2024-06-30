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«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة مقبلة.. الحرارة تصل 39 درجة

كتب:

عبدالعزيز سلامة
08:11 م | الأحد 30 يونيو 2024
حالة الطقس - أرشيفية

حالة الطقس - أرشيفية

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مُتوقعة أن تستمر درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية وتكون الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

طقس الاثنين 1 يوليو

وتوقعت «الأرصاد»، أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

طقس يوم الثلاثاء 2 يوليو

أما عن طقس الثلاثاء توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة.. والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة.. والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

طقس الأربعاء 3 يوليو

أما عن حالة الطقس الأربعاء توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

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