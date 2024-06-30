حالة الطقس غدا الاثنين.. حرارة شديدة على هذه المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الاثنين، مٌتوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، وتستمر درجات الحرارة على حالها، لتتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 37 و39 درجة مئوية للعظمى والمحسوسة.

حالة الطقس غدا الاثنين

ويسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدلًا رطبًا على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ درجات الحرارة لا زالت مستقرة على معظم الأنحاء، لكنها تبقى عالية على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، إذ تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية على كلٍ من محافظات جنوب وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ويُتوقع أن تأتي درجات الحرارة غدًا الاثنين العظمى والمحسوسة على القاهرة الكبرى والأقاليم، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.