حزب الغد يفتتح مقره الجديد في الجيزة بحضور عدد من السياسيين

افتتح حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، والكاتب الصحفي ماهر الفضالي أمين عام الحزب بالجيزة، مقر الحزب الجديد بمحافظة الجيزة.

حزب الغد يفتتح مقره الجديد بالجيزة

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات النيابية والسياسية والحزبية أبرزهم النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب ونقيب الفلاحين صدام أبو حسين، والسياسي رجب هلال حميدة، بالإضافة إلى قيادات وأعضاء حزب الغد.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، إن اليوم يشهد انطلاقة حقيقية إلى مقر الحزب الجديد بمحافظة الجيزة، بحضور أبناء المحافظة مما يعد علامة واضحة على تكاتف شعب الجيزة لدعم القيادة السياسية.

وتوجه زعيم حزب الغد بالشكر إلى أمانة حزب الجيزة والقاهرة وجميع الحضور، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عددا من المقرات الجديدة للحزب بالمحافظات المختلفة.

وشدد على ضرورة العمل بروح التعاون والمساندة، لتحقيق أهداف الحزب الوطنية، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى وقوف الأحزاب السياسية بجانب الدولة وقفة رجل واحد، ودعمها بكل السبل الممكنة.

وأهدى ماهر الفضالي أمين عام الحزب بالمحافظة درع الأمانة العامة لمحافظة الجيزة، ونسخة من كتاب الله القرآن الكريم، إلى المهندس موسى مصطفى موسى زعيم الحزب، بمناسبة افتتاح المقر الجديد.