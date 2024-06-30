في احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو.. تحالف الأحزاب يؤكد دعمه الكامل للرئيس السيسي

احتفل تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا مصريًا، بذكرى ثورة 30 يونيو، إذ أقيم الاحتفال بحضور كبير لرؤساء الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد العمال واتحاد المرأة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بثورة 30 يونيو بعزف السلام الجمهوري، أعقبته تهنئة موجهة لشعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور البارز في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ألقى رؤساء الأحزاب كلماتهم خلال الحفل، إذ أكدوا وحدة الصف الوطني ودعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنهم يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.