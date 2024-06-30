أصعب 7 نماذج امتحانات في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. لا يخرج عنها الامتحان

بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والمواد الأساسية، يستعد الطلاب لأداء امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024، وفي هذا الوقت يراجع الطلاب عددا من الامتحانات السابقة حتى تسهِّل عليهم حل الامتحان، وتكسر الرهبة من اللغة الأولى، وفي هذه السطور نقدم أصعب 7 امتحانات في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة التي لا يخرج عنها الامتحان، بحسبما قاله مدرس اللغة الإنجليزية محمد فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أصعب 7 امتحانات في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

ومع اقتراب العد التنازلي لأداء امتحان الثانوية العامة، قدم مدرس اللغة الإنجليزية محمد فهمي لـ«الوطن» البوكليت التجريبي لعام 2023، والذي جمع أصعب امتحانات اللغة الأولى لعدد من السنوات السابقة، وترتيبها كالتالي:

النموذج الأول في أصعب 7 امتحانات للثانوية العامة 2024:

النموذج الثاني في أصعب نماذج امتحان الإنجليزي للثانوية العامة:

النموذج الثالث في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة:

النموذج الرابع:

النموذج الخامس للغة الإنجليزية:

النموذج السادس:

أهم جمل اللغة الإنجليزية في بنك الأسئلة للأعوام السابقة: