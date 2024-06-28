«التحالف الوطني» ينظم مراجعات نهائية لطلبة الثانوية في اللغة الإنجليزية ببورسعيد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة لهم في مختلف المواد.

وفي إطار دور التحالف الوطني المجتمعي في دعم التعليم والطلاب، تنظم أمانة التحالف الوطني بمحافظة بورسعيد، مراجعة نهائية بالمجان في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد إلى أن مراجعة مادة اللغة الإنجليزية يحاضر بها أحمد إسماعيل مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة الثانوية بنات، لافتًا إلى أن مواعيد المراجعات تبدأ اعتبارًا من غداً السبت، الموافق 29 يونيو، بقاعة قصر النورس بقرية النورس، وتعقد لمدة ثلاث أيام حتى ليلة الإمتحان على أن تكون مواعيد المراجعة، يوم السبت من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، والأحد اعتبارًا من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء، على أن تعقد مراجعة ليلية الامتحان يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء.

وأكدت أمانة التحالف استمرار فتح القاعة أمام الطلاب مجانًا دون أي مقابل، للتخفيف عن الطلاب مشقة الامتحانات، لافتة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان التحالف الوطني بأهمية دوره المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين التحالف واستكمالًا لدوره في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم، مؤكدًا أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتقوية استعداداتهم للامتحانات.