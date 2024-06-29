«التحالف الوطني» يوفر مراجعات نهائية في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة ببورسعيد

نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة بورسعيد مراجعة نهائية في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات الثانوية العامة.

وأوضح التحالف الوطني، أن المراجعات تلك تأتي في إطار دعم دور التحالف الوطني المجتمعي في الوقوف بجانب الطلاب والطالبات الثانوية العامة والتكاتف مع شباب الوطن.

وأشارت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد إلى أن مراجعة مادة اللغة الإنجليزية يحاضر بها أحمد إسماعيل مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة الثانوية بنات.

ولفت إلى أن مواعيد المراجعات بدأت اعتبارًا من اليوم السبت، بقاعة قصر النورس بقرية النورس، وتعقد لمدة ثلاث أيام حتى ليلة الامتحان على أن تكون مواعيد المراجعة، يوم السبت من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، والأحد اعتبارًا من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء، على أن تعقد مراجعة ليلية الامتحان يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء.

وأكدت أمانة التحالف استمرار فتح القاعة أمام الطلاب مجانًا دون أي مقابل، للتخفيف عن الطلاب مشقة الامتحانات، لافتة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان التحالف الوطني بأهمية دوره المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين التحالف واستكمالًا لدوره في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم، مؤكدًا أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتقوية استعداداتهم للامتحانات.