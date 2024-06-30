كشف الدكتور وليد دعبس، تفاصيل مصاريف جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مصر 2024-2025، بصفته رئيس مجلس أمناء فرع الجامعة في مصر، موضحا أن الجامعة تعمل للعام الثاني على التوالي منذ صدور القرار الجمهوري بشأنها رقم 480 لسنة 2023، والذي نص على إنشاء مؤسسة جامعية مصرية بمسمى مؤسسة مودرن جروب الجامعية، وتهدف لاستضافة فروع داخل جمهورية مصر العربية لكل من جامعة سانت بطرسبرج وكذلك جامعة كازان الفيدرالية.

مصاريف جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مصر 2024-2025

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، مصاريف جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مصر 2024-2025 وفقا لما كشفت عنه الجامعة عبر موقعها الرسمي:

مصاريف كلية الطب جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مصر: 221 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مصر: 198 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مصر 176 ألف جنيه.

يذكر أن الجامعة تعد أولى أفرع الجامعات الروسية في مصر، ويحصل الطالب الدراس في مصر على شهادة علمية من الجامعة الأم في روسيا وذلك كنظيره الدارس في الجامعة الأم بموسكو.