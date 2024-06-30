أرخص جامعة في مصر 2024-2025.. اعرف تفاصيل الرسوم

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن رسوم المصروفات الدراسية للعام الجامعي يحددها مجالس الأمناء، وأن القبول بمختلف الكليات يخضع لمبدأ العرض والطلب، بناء على عدد من القواعد، أبرزها فيما يتعلق بجودة الخدمة التعليمية للجامعة وسمعتها الأكاديمية، وكذلك موقعها في التصنيفات العالمية بجانب رسومها الدراسية لمختلف الفرق الدراسة، موضحة أن أرخص جامعة في مصر 2024-2025 بالنسبة للجامعات المتواجدة في محافظة القاهرة الكبرى فتصدرت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفقا لما أعلنته من رسوم دراسية للكليات، لافتة إلى أن تنسيق الحد الدنى للقبول بالجامعة لم يُعلن من قِبل المجلس الأعلى للجامعات كغيرها من الجامعات الخاصة والأهلية.

أرخص جامعة في مصر 2024-2025

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024-2025 في إطار عرض رسوم أرخص جامعة في مصر 2024-2025 من حيث التعليم الخاص، وفقاً لما كشفت عنه الموقع الرسمي للجامعة :

** مصاريف كلية الطب البشري 2024-2025: 160 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الصيدلة 2024-2025: 101 ألف جنيه.

** مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2024-2025: 101 ألف جنيه.

** مصاريف كلية طب الأسنان 2024-2025: 150 ألف جنيه.

** مصاريف كلية التمريض 2024-2025: 55 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة 2024-2025: 76 ألف جنيه.

** مصاريف كلية التربية الخاصة 2024-2025: 45 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الإدارة 2024-2025: 61 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الإعلام 2024-2025: 61 ألف جنيه.

** مصاريف كلية تكنولوجيا 2024-2025: 76 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حققت خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية مكاناً جديداً بتواجدها بالتصنيف العالمى سيماجو 2024، ضمن 69 مؤسسة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية تم إدراجها في التصنيف العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية.