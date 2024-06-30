كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل خطوات الحصول على منح من الجامعات الخاصة 2024-2025 لمختلف الكليات خاصة القطاع الطبي، منوهة بأن التقديم لها سيكون مباشرة بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 للجامعات الحكومية، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وافق على تخصيص 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية في الكليات لطلاب مدارس المتفوقين «STEM» وغيرها من الفئات الأخرى وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

خطوات الحصول على منح من الجامعات الخاصة 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خطوات الحصول على منح من الجامعات الخاصة 2024 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 وما يعادلها من شهادات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن الفئات التي يحق لها الحصول على المنح تتمثل في الطلاب الأوائل والمتفوقين والمتميزين والطلاب ذوي الحالات الاجتماعية من المتفوقين والأيتام وأبناء الشهداء والمحافظات الحدودية.

منح الجامعات الخاصة 2024-2025

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، خطوات الحصول على منح من الجامعات الخاصة 2024 وفقا لتقرير صادر من المجلس الأعلى للجامعات:

التقديم عبر الموقع الرسمي لكل جامعة خاصة أو أهلية.

تقديم صور من شهادة الثانوية العامة 2024، وبطاقة الرقم القومي، صورة شخصية، الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية، صورة من بطاقة ولي الأمر، برنت تأميني للمعاش أو راتب ولي الأمر.