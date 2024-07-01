«لو عندك اوعي تستخدميه تاني».. تحذير من نوع عطر يسبب أمراضا جلدية

مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة، يزداد نشاط الغدد العرقية التي قد تصدر رائحة كريهة خصوصًا من أماكن الإبطين، ويلجأ كثير من الرجال والنساء لاستخدام العطور للتغلب على رائحة العرق، لكن هناك نوع شهير من العطور يمكن أن يسبب أضرارا بالغة للجلد أو الرئتين، بحسب تصريحات الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بكلية الطب لـ«الوطن».

تحذير من نوع عطر شهير

تقول الدكتور إيمان سند، إنّ البعض يلجأ لاستخدام أنواع من العطور دون معرفة الطريقة الصحيحة، إذ يضع كثيرون العطور الزيتية على الجلد مباشرة، وهذا يمكن أن يسبب أمراضا جلدية، موضحًة: «في البداية يجب الوضع في الاعتبار أن العرق هو مهمة فسيولوجية تقوم بها الغدد العرقية للتقليل من ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي لا بد من التعامل معه على أنه عنصر فسيولوجي بإيجابياته وسلبياته».

وأضافت «سند» أن الرائحة الكريهة للعرق تحدث نتيجة إصابات بكتيرية، بالتالي فإن الاستحمام بمطهرات للجلد يساعد في التغلب في علاج الأمر، وبعض الأحيان يحتاج الأمر إلى مضادات حيوية.

وحذرت من استخدام العطور الزيتية على الجلد مباشرة، قائلة: «يلجأ الكثيرون لاستخدام أنواع مختلفة من العطور بشكل عام، وهناك بعض العطور الزيتية التي يمكن أن تساعد في انتشار البكتريا في أماكن الثنايا، بالتالي لا يفضل استخدامها على الجلد مباشرة ولكن على الملابس، وبعض العطور تتفاعل ايجابيا مع التعرق ويخرج منها رائحة طيبة تظل ثابتة ولا تختفي.

مخاطر أخرى للعطور الزيتية

ووفق موقع «هيلث لاين»، تشكل العطور الزيتية أو الزيوت العطرية خطرًا كبيرًا، فيمكن لبعض مركبات العطور أنّ تطلق موادا ثانوية مسببة للسرطان مثل الفورمالديهايد.