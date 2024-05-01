صناعة العطور في مصر القديمة.. سر لجوء الشعب إليها نهارا وعند الموت

الروائح الجميلة لها طابع خاص في حياة الإنسان، كل يستخدم ما يفضله ويحبه، إلا أن العطور دائمًا في المرتبة الأولى، لكن لا أحد يعرف تاريخ بداية العطور في حياة الإنسان، ولماذا تم استخدامها، علما بأنها صنعت في مصر القديمة.

دور العطور في حياة المصريين

قبل 3 آلاف عام، عرف المصريون البخور، إلا أنه كان لا يستخدمها سوى الملوك والأمراء والكهنة، وحسب ما ذكرت الرسوم التي وجدت على القبور المصرية القديمة، فإن مصر كان لها الدور الأكبر في تأسيس صناعة العطور، التي لعبت دورًا أساسيًا في حياة المصريين.

طبقة الملوك والأمراء والكهنة، حرصت على إنتاج العطور، خاصة من قطرات الورد المصنوع عن طريق وضع أوراق الزهور على ورق البردي، ورشها بالقليل من الماء، كما استخدمه الكهنة في المعابد لممارس الطقوس الدينية، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار.

سبب استخدام العطور عند المصريين

عن سبب استخدام العطور، خاصة من قبل عامة الشعب الذين صنعوه من زيت الخروع، هو أنها كانت تدخل عليهم المتعة، وتساعدهم على حماية أجسادهم من تأثير أشعة الشمس الحارقة، فضلًا عن أنهم ابتكروا عديد من الكريمات المعطرة ومرطبات البشرة، وكانوا يشكلونها في أشكال مخروطية ويذوبونها، لكي يغطوا شعورهم وأجسامهم، على حد تعبير «شاكر» خلال حديثه لـ«الوطن».

كبار رجال الدولة كانوا يستخدمون العطور المستخلصة من زيت الزيتون و زيت اللوز وزيت الهجليج، أما عامة الشعب فقد صنعوا عطورهم من زيت الخروع، وفقا لـ«شاكر»، الذي أوضح أنه نتيحة اعتقاد المصريين بأن الروح تصعد إلى السماء، استعملوا العطور خلال عملية التحنيط وكانت تأخذ من 40 إِلى 70 يوما لإكمالها، ووضعوا الأواني المطلية بالذهب والجرار المصنوعة من الفخار الناعم والعقيق الأبيض المملوءة بالمواد العطرية في القبور، ليحافظوا على جلود موتاهم ناعمة كالحرير في الدار الآخرة.