وكيل «رياضة الشرقية» يتابع أعمال التطوير والصيانة بمركز شباب القنايات

قام الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بمتابعة الأعمال الإنشائية وانتظام سير العمل بمركز شباب القنايات التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب، يرافقه الدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب والسيد خليل معاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية، ووليد الجوهري مدير إدارة شباب الزقازيق غرب اليوم الأحد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف المتابعات بشكل مستمر على كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

فتح جميع الغرف الخاصة بالأنشطة

وشملت المتابعة، المبنى الإداري للمركز من أعمال النظافة، وفتح جميع الغرف الخاصة بالأنشطة كما تابع الأعمال الإنشائية الخاصة بالبنك الأهلي وبنك مصر بنظام حق الانتفاع «B.o.T» وفقًا للبرتوكول المبرم من خلال وزارة الشباب والرياضة وبنكي الأهلي ومصر، كما تابع أعمال الصيانة الخاصة بملعب النجيل الطبيعي، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الكهرباء والتاكيد على سلامة الأسلاك الكهربائية ولوحات الكهرباء.

كما شدد على تكثيف الأنشطة داخل مركز الشباب وتشجيع عمل الأكاديميات الرياضية وتنشيط العضوية وضرورة استغلال المساحات الشاغرة داخل المركز لتنمية موارد المركز وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد مركز الشباب مما يعود بالنفع على أعضاء مركز الشباب.