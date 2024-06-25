دورة تدريبية على الذكاء الاصطناعي من «الشباب والرياضة».. رابط التسجيل

تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية الشباب وتأهليهم لسوق العمل سواء بتقديم تدريبات مناسب للوظائف الحالية ووظائف المستقبل وتزويد خبراتهم بكل ما هو جديد عن طريق دورات تدريبية متخصصة إلى جانب توفير فرص عمل في الشركات المتنوعة.

موعد تدريب الذكاء الاصطناعي وكيفية التسجيل

وتقدم وزارة الشباب والرياضة دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي، وتقام غدا الأربعاء الموافق 26-6-2024، وحضورها أونلاين من خلال الروابط التالية:

للتسجيل في دورة الذكاء الاصطناعي يمكن من خلال هذا الرابط

وعقب التسجيل في دورة الذكاء الاصطناعي يمكن حضورها في الموعد المحدد من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز MicrosoftTeams فى المواعيد التالية:

- مواعيد صباحية من الساعه 1 للساعه 4 عصرا من خلال الرابط: https://tinyurl.com/4drj6n2r

- مواعيد مسائية من الساعه 8 للساعه 11 مساءً من خلال الرابط: https://tinyurl.com/5chxn8pn

الدروات التدربية مجانية تماما

ويقدم مسار الذكاء الاصطناعي مجانًا من الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، وشركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر خلال مبادرة «طور وغير».

ويحصل المتدرب على شهادة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة وشركة ميكروسوفت، مع الالتزام بحضور البرنامج كاملاً.