وكيل «الشباب والرياضة» بالقليوبية يشهد تدشين كيان «شباب بحري»

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تدشين الكيان الشبابي «شباب بحري» بالقليوبية، أحد الكيانات الشبابية المنضمة حديثا لاتحاد الكيانات الشبابية بالشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور، محمد الإسكندراني رئيس كيان شباب بحري، محمود شعبان معاون المدير العام، باسم مجدي منسق الكيان بالقليوبية، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمشاركة الشباب أعضاء الكيان بالقليوبية.

اهتمام وزارة الشباب والرياضة

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية خلال اللقاء على اهتمام الوزارة بملف الكيانات الشبابية، في إطار استراتيجية الوزارة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

رؤية ورسالة وأهداف الكيان

واستعرض محمد الإسكندراني، رئيس الكيان، رؤية ورسالة وأهداف الكيان والبرامج المنفذه، والمشاركات الشبابية المتعددة، من خلال عرض الهوية البصرية للكيان، وما سيقدمه الكيان من خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، واختتم اللقاء بعرض خطة الكيان خلال الفترة المقبلة وتوجيه الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على دعمه لشباب القليوبية في جميع المجالات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما غير مسبوقا بالقيادات والكوادر الشبابية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم شباب مصر على كافة المستويات، وتفعيل دورهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، وتضم وزارة الشباب والرياضة العديد من الكيانات الشبابية المتنوعة بجميع المحافظات، وتم إنشاء اتحاد رسمي للكيانات الشبابية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.