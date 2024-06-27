وظائف خالية من «الشباب والرياضة» برواتب مجزية وحوافز ومكافآت.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وظائف خالية بإحدى معامل التحاليل الطبية، في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونستعرض خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة، وحقوق ومميزات العمل، كالتالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

يطلب معمل إنجاز للتحاليل الطبية شباب للتعيين في الوظائف التالية:

- آنسات تمريض.

- أخصائيين سحب عينات.

- مندوب دعاية طبية.

شروط الوظيفية

يشترط معمل تحاليل إنجاز توافر الشروط الآتية في المتقدمين للعمل به:

أن يكون من سكان مدينة دمنهور.

- خبرة سنة في مجال المعامل.

- إجاده قراءة الروشتات الطبية.

- خبرة في سحب العينات للمواليد وجميع الأعمار.

- إجاده العمل على الحاسب الآلي.

- وبالنسبة لمندوب الدعاية الطبية، يكون حسن المظهر ويجيد التعامل مع الجمهور.

- التفرغ التام.

- حاصل على مؤهل عالي.

- إجاده العمل على الحاسب الآلى.

الحقوق والمميزات الوظيفية

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن المقبولين في الوظائف يحصلون على المميزات التالية:

- مرتبات مجزية.

- حوافز ومكافأت.

- فرص للترقي.

- إجازات وزيادات سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

كما أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

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