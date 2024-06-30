لقاء الخميسي عن مشوارها الفني: أنا فخورة بنفسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور لشخصيات جسَّدتها خلال مشوارها الفني.

وعلقت لقاء الخميسي على الصور قائلة: «أنا فخورة بنفسي وممتنة لكل شيء، لقد أتيحت لي الفرصة لتجسيد شخصيات مذهلة».

أبرز أعمال لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي في العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان أبرزها شمس الأنصاري، الزوجة الرابعة، الإخوة الأعداء، العقرب، الركين، بعد البداية، ألوان الطيف، راس الغول، لمعي القط، بين عالمين، أبواب الشك، سكر زيادة، ضد الكسر.