لقاء الخميسي: ابني خلاني أعيط 3 أيام.. وأوسا عمره ما زعق في البيت

تفاصيل وأسرار كثيرة روتها الفنانة لقاء الخميسي، خلال استضافتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية أميرة بدر، إذ تحدثت عن علاقتها الزوجية، وعلاقاتها بالوسط الفني، وأمومتها وصداقتها، بل وطباعها في إدارة المنزل رفقة زوجها، حارس المرمى محمد عبدالمنصف «أوسا».

لقاء الخميسي: الرياضة قللت من طريقة غضبي

وتحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن لحظات الغضب وطريقة إدارتها للأمور وقت الغضب، مؤكدة أنها كانت تتسبب في مشكلات، بسبب سيطرة الغضب عليها، إلا أنها أصبحت أكثر هدوءا، خاصة عقب ممارستها للرياضة.

الخميسي: ابني وقف قصادي لما ضربته وأوسا عمره ما زعق في البيت

وأشارت الخميسي، إلى أن الغضب كان يتسبب في أن تثور على نجلها، خاصة أنه ينجح في استفزازها: «ابني الكبير بينرفزني أوي، ممكن وقتها أحدف عليه أي حاجة، وحصلت في مرة بضربه مسك إيدي وثبتني، خلاني قعدت أعيط 3 أيام، وأدبدب في الأرض من الزعل، لحد ما باباه اتكلم معاه واعتذر لي».

وعن تعامل زوجها، محمد عبدالمنصف «أوسا»، في المنزل، أكدت أنه شخص مُسالم على الإطلاق، لا يرتفع صوته: «مش بيزعق خالص، وبيحل كل الأمور بالنقاش والهدوء».