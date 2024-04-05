لقاء الخميسي عن أرشفة الفن المصري بالذكاء الاصطناعي: هيخلينا نعيش أكتر

أثنت الفنانة لقاء الخميسي على مشروع توثيق ورقمنة أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي، ووصفته بأنه فكرة رائدة، مشيرة إلى أنه توثيق للفن المصري وسيخدم الأجيال القادمة، خصوصًا وأن الفن المصري نابضا بالحياة والمشاعر والأفكار والأحداث بما يتبعها من تغييرات في الشخصية المصرية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الفن

وأضافت لقاء الخميسي في تصريحات صحفية، أن الفن لا ينفصل عن المجتمع المصري ويجب أن يخلد هذا الفن وفنانيه ومبدعيه للأجيال القادمة، «كان يجب توثيق كل ما يخص فنانيه وصناعه من أعمال فنية وجوائز وأخبار مهمة بالتواريخ والسنين لكن يظل الفن المصري خالدا في القلوب وراسخ في العقول لكل المهتمين بالفنون».

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي كما يحمل في طياته التهديد للفن والفنانين إلا أنه يحمل أيضا بعض الإيجابيات التي لها علاقة بتخليد الفنانين وظهورهم الدائم حتى بعد رحيلهم.

الحفاظ على التراث الفني

يستهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

وكان قد تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتم الاتفاق مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل.