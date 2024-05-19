لقاء الخميسي تنشر صورة للراحلة مها أبو عوف.. «وحشتني أيامنا الحلوة»

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة إلى الفنانة الراحلة مها أبو عوف من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكشفت من خلالها عن فقدها لها واشتياقها الشديد لها.

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لمها أبو عوف وعبرت من خلاله عن مدى اشتياقها الشديد لها، وكتبت «وحشتيني، وحشني أيامنا الحلوة والضحك والغنى واللذاذة والبهجة، وحشتني ضحكتك وجلجلة صوتك في الاستوديو، وحشتني قعداتك في البيت واللذاذة والغنى والضحك والروقان على الرغم من كل الضغوط وحشتيني».

واختتمت حديثها بالدعاء لها طالبة من الله أن يرحمها ويغفرلها، قائلة: «ربنا يرحمك ويراضيكي يا حبيبة قلبي».

أعمال جمعت لقاء الخميسي ومها أبو عوف

ومن الأعمال التي جمعت الفنانة لقاء الخميسي بالفنانة الراحلة مها أبو عوف مسلسل راجل وست ستات بجميع أجزائه، إذ بدأ الموسم الأول منه عام 2006 واستمر على مدار عشر أجزاء حيث كان الجزء العاشر والأخير عام 2016، ومن أبطاله أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي ومنة عرفة وسامح حسين وإنعام الجرتلي وانتصار ونيفين محمد.

وفاة الراحلة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف في 6 من شهر يناير عام 2022 داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراعها مع مرض السرطان، لتلحق بشقيقها الفنان عزت أبو عوف بعد 3 سنوات، إذ توفى عام 2019 بعد صراع مع المرض.