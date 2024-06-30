4 تصريحات لمحمد حماقي في حفل ليالي مصر.. «شكرا للشركة المتحدة»

تألق النجم محمد حماقي في أولى حفلات مشروع ليالي مصر الذي قدمه، الجمعة الماضي، داخل استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيري منقطع النظير.

وقدم محمد حماقي خلال حفله عددا من أبرز أغنياته، ومنها «ولا أي كلام، ما بلاش، قلبي حبك جدا، واحدة واحدة، يا ستار، من البداية» وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.

إحياء أولى حفلات مشروع ليالي مصر

وأعرب محمد حماقي خلال الحفل عن تشرفه بإحياء أولى حفلات مشروع ليالي مصر، متمنيا النجاح والتوفيق لباقي الحفلات المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، وتوقع أن هذا المشروع «هيكسر الدنيا»، بحسب وصفه.

ووجّه حماقي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا المشروع الضخم، كما حرص على توجيه الشكر لشركة تذكرتي على التنظيم المبهر للحفل.

وأعلن محمد حماقي، استعداده لطرح ألبومه الجديد، منتصف شهر يوليو المقبل، كما أعرب عن اعتزازه وامتنانه للجمهور الذي توافد على مكان الحفل بأعداد كبيرة.

حفلات غنائية لمشروع ليالي مصر

مشروع «ليالي مصر»، يتضمن عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة التي يٌحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي «ليالي مصر»، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعد الترفية لتصل كل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم حفلات بها.