النجمة يحصد لقبه التاسع ببطولة الدوري اللبناني بفوزه على الأنصار

فاز فريق النجمة، ببطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، على حساب نظيره الأنصار بهدفين مقابل هدف على ملعب «مجمع الرئيس فؤاد شهاب»، بالجولة 15 والأخيرة من سداسية الأوائل للمسابقة المحلية، ليحصد لقبه التاسع في المسابقة.

واحتل النجمة «النبيذي»، المركز الأول ببطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأنصار الملقب بـ«الزعيم» بـ45 نقطة.

وأحرز هدف فريق النجمة الأول، اللاعب، خليل بدر، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب «مجمع الرئيس فؤاد شهاب» بدون جماهير.

هدف تعادل الأنصار

وفي الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، أحرز السنغالي الحاج مالك تال، لاعب منتخب الأنصار، هدف التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء، من تمريرة رأسية حاسمة من محمد علي الدهيني، لتسكن شباك النجمة.

وفي الدقيقة 88 أحرز أرتيوم ليتيفيكوف لاعب النجمة، هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 92 بعد التشاور مع غرفة حكم الفيديو المساعد «الفار»، ثم أحرز قاسم الزين، لاعب النجمة هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.