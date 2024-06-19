«القوة الجوية» يبحث عن تقليص فارق الـ7 نقاط مع متصدر الدوري العراقي

يحل فريق القوة الجوية، ضيفا على نظيره نفط البصرة على ملعب «الفيحاء»، في الجولة 33 من بطولة دوري نجوم العراق، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل القوة الجوية مباراة نفط البصرة، بخسارة أمام زاخو بهدف دون رد، في لقاء جمع الفريقين على ملعب «زاخو الدولي»، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 23 لبطولة دوري نجوم العراق، ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب فرق المسابقة برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن الزوراء صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط.

تعادل نفط البصرة مع إربيل

وفي المقابل، تعادل نفط البصرة سلبيا مع نظيره إربيل في لقاء جمع الفريقين على ملعب «فرانسوا حريري»، بالجولة 31 لبطولة دوري نجوم العراق، ليحتل النفط المركز الـ18 برصيد 28 نقطة.

ويواصل فريق الشرطة تصدره لبطولة دوري نجوم العراق برصيد 73 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزوراء والقوة الجوية صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي بنفس العدد من النقاط «66 نقطة».