ارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار على أغلب أنحاء البلاد، وتتخطى درجات الحرارة المحسوسة حاجز الـ40 درجة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد، في بيانها، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل اليوم، تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ومن 32 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجـنوب ما بين 39 إلى 42 درجة مئوية.

ومن المتوقع كذلك أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي: