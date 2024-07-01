ماجد المصري يطلب الدعاء لشقيقه الأكبر بالشفاء العاجل

شارك الفنان ماجد المصري عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعه بشقيقه الأكبر ممدوح المصري، طالبا من الجمهور الدعاء له بالشفاء.

وعلق ماجد المصري على الصورة قائلا: برجاء الدعاء لأخي الكبير ممدوح المصري بالشفاء العاجل.

فيلم الغربان

ويصور الفنان ماجد المصري دوره في فيلم «الغربان» الذي يعد من أضخم الأعمال الإنتاجية، وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة العلمين.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، ومي عمر، محمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وعبدالعزيز مخيون، وصفاء الطوخي، وميرهان حسن، وفارس رحومة، ولبنى ونس، وأحمد وفيق، وجميل برسوم.