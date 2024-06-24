ابنة ماجد المصري تتعرض لوعكة صحية.. ووالدها: ألف سلامة على روح قلبي

خضعت ابنة الفنان ماجد المصري لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك حسبما أعلن عبر خاصية «استوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ابنة ماجد المصري داخل المستشفى

ونشر ماجد المصري، صورة لابنته من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: «ألف حمد الله على سلامتك يا روح قلب أبوكي».

ماجد المصري يشارك في فيلم الغربان

ويواصل ماجد المصري خلال الفترة الحالية تصوير فيلم «الغربان» الذي يعد من أضخم الأعمال الإنتاجية، إذ تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، تدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة العلمين حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم عمرو سعد، ومي عمر، محمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وعبدالعزيز مخيون، وصفاء الطوخي، وميرهان حسن، وفارس رحومة، ولبنى ونس، وأحمد وفيق، وجميل برسوم.