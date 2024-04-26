ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري

أعرب الفنان ماجد المصري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية عيد تحرير سيناء.

ونشر ماجد المصري كلمته خلال الاحتفالية معلقا: «من أجمل اللحظات التي عشتها وأنا أتحدث عن حماة الوطن، وعن بلدي الغالية مصر أم الدنيا، احتفاليه ذكرى تحرير سيناء.. تحيا مصر وشعب مصر».

مسلسل محارب رمضان 2024

وشارك الفنان ماجد المصري خلال السباق الرمضاني 2024 في مسلسل محارب الذي يدور في إطار تشويقي، وهو من بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد ونرمين الفقي ومنة فضالي، وملك أحمد زاهر، وماجد المصري.