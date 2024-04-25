ماجد المصري: «الشهداء دائما بالقلب.. وفي كل مناسبة فاكرينهم»

قال الفنان ماجد المصري، خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء، إن من أحب وأوفى لا يُنسى، لأن الشهداء دائمًا في القلب، وفي كل مناسبة فاكرينهم مثل أحمد المنسي وخالد مغربي وشبراوي وعمر القاضي، وغيرهم كثير، رجال من ظهر رجال حاربوا من أجل تحرير أرضهم من الفئة الضالة.

وتابع: «الفئة الضالة التي كانت تريد أن تأخذ أعز أرض في بلدنا، سيناء الحبيبة، والحقيقة أن سيناء كانت مطمعا لكل معتد جاهل، لم يقرأ التاريخ، لا يعرف أن أرض سيناء أرض مقدسة لا تقبل المساومة، ولا يعلم أنها مقبرة للغزاة، وآخر خطواتهم على الأرض، لا يعلم شيء عن تاريخ سيناء لأنه جاهل».

واستكمل: «البطولة ليست محصورة على أبطال الجيش والشرطة فقط، ولكن بها الأخوة من قبائل سيناء الذين كانوا في ظهرهم خطوة بخطوة وطول الوقت ساعدوهم وقدموا الغالي فداء للوطن الغالي، الجيش والشرطة قوة غاشمة ونقطة ارتكاز لمثلث بيكملوا القبائل لمواجهة أي شخص يفكر أن يدنس أرض سيناء الطاهرة».