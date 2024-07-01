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بدء التحويلات الإلكترونية للمدارس في محافظة الجيزة.. ننشر الرابط

كتب:

كريم روماني
01:52 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
أشرف سلومة

أشرف سلومة

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025 سيتم إلكترونيا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

رابط التقديم بطلب التحويل

وأوضح أن التقديم يبدأ من اليوم الاثنين وحتى الخميس الموافق 15 أغسطس ويتم إعلان النتائج أول سبتمبر 2024، مؤكدا أن طلب التحويل يكون عبر الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/.

اتباع الشروط والضوابط اللازمة للتحويل

وشدد أشرف سلومة في بيان، على ضرورة اتباع الشروط والضوابط اللازمة للتحويل، لافتاً إلى أنه يجرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد على قدم وساق بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ونوه بأن المديرية حرصت على توفير غالبية الخدمات التعليمية إلكترونيا تسهيلا على أولياء الأمور والطلاب ووفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأخذ بالتحول الرقمي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.