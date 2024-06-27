باقي 3 أيام.. موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 في جميع المحافظات

بدأت مختلف المديريات التعليمية، في تسجيل رياض الأطفال إلكترونيًا عبر موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 في جميع المحافظات، تيسيرًا على أولياء الأمور، وفقًا لعددٍ من الشروط والخطوات المحددة، مع إرفاق بعض المستندات المطلوبة، فيما تبقى 3 أيام فقط على آخر أيام التقديم، إذ من المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم هو 30 يونيو الجاري.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق رياض الأطفال، وموقع تقديم المدارس التجريبية 2024 في جميع المحافظات، قبل أيام من غلق باب تسجيل رياض الأطفال إلكترونيًا، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية إلكترونيًا من خلال الروابط التي خصصتها مديريات التربية والتعليم في كل محافظة على حدة، عقب الانتهاء من أعمال التقديم، لكي يتمكن أولياء الأمور من استكمال أعمال تقديم الملفات بالمدارس ودفع المصروفات.

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 الجيزة

ويستمر موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 الجيزة، كما إنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول من خلاله، عبر الضغط «هنا».

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 القاهرة

تنتهي أعمال التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة القاهرة بعد 3 أيام، إذ يمكن الدخول على لينك تقديم المدارس التجريبية بالقاهرة، من خلال الضغط «هنا».

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 بالدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، رابط موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 بالدقهلية، من خلال الضغط «هنا».

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 القليوبية

ويأتي موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 القليوبية من خلال الضغط «هنا».

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 بالإسكندرية

وفيما يخص موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة الإسكندرية فإنّه يمكن الدخول عليه من خلال الضغط «هنا».

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس التجريبية

ويمكن لأولياء الأمور من جميع محافظات مصر، التقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي بمختلف المدارس التجريبية عبر موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس التجريبية، من خلال الضغط «هنا».

ويجب إنشاء حساب إلكتروني أولًا، حتى يجرى تسجيل الدخول به واتباع الخطوات اللازمة لإنهاء التقديم.

شروط التقديم في رياض الأطفال

- ألا يقل سن الطفل في أول شهر أكتوبر عن 4 سنوات، وحتى 6 سنوات إلا يوم.

- أن يتم التقديم في نطاق سكن الأسرة وفقًا لعنوان الأسرة المثبت في بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- أن يتم التقديم إلكترونيًا ولا يتم الاعتداد بالتقديم الورقي فقط.