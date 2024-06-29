تفتح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أبوابها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة والتي تعتبر أحد بدائل الثانوي العامة وتوفر فرص عمل للخريجين في شركات القطاع الخاص، لذا يتساءل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن عناوين المدارس التكنولوجية التطبيقية من أجل التقديم بها.

عناوين المدارس التكنولوجية التطبيقية

ويوجد العديد من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الموزعة على عدد من المحافظات وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من أبرز شركات القطاع الخاص، حيث يوجد 10 مدارس دولية بها 9 تخصصات موزعة على 8 محافظات.

ويعرض «الوطن» عناوين المدارس التكنولوجية التطبيقية في المحافظات في السطور التالية:

1- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تصنيع وصيانة الاسطمبات

العنوان: مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية

2- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

العنوان: محافظة أسيوط

3- مدرسة ماوتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تكنولوجيا إدارة المنشآت

العنوان: مدينة العبور محافظة القليوبية

4- مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة والمتطورة

العنوان: مدينة السادات بمحافظة المنوفية

5- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: التجارة الحديثة وتطوير برمجيات

العنوان: محافظة الإسكندرية

6- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تسويق الخدمات المالية

العنوان: مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا

7- مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة والمتطورة

العنوان: مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا

8- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تشغيل ماكينات سي إن سي والروبوتات

العنوان: مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة

9- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات

التخصص: تطوير البرمجيات

العنوان: مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة

10- مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التخصص: تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية وتطوير برمجيات

العنوان: مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة