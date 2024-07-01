9 معلومات عن مهاجم الإسماعيلي السابق بعد وفاته.. صارع المرض طويلا

حالة من الحزن سيطرت على جماهير النادي الإسماعيلي بعد وفاة مهاجم الدراويش السابق جاستن شونجا، بعد صراع طويل مع المرض، ودخوله مستشفى تابعة للشرطة الزامبية حتى وافته المنية.

ويمكن استعراض بعض المعلومات عن جاستن شونجا، وفقا لموقع «national football times» في السطور التالية..

من هو مهاجم الإسماعيلي السابق؟

بعد صراع مع المرض، توفي قبل قليل لاعب الإسماعيلي السابق جاستن شونجا، والذي تبين وفاته وفقا لإعلان الاتحاد الزامبي لكرة القدم، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عنه فيما يلي:

مواليد 5 نوفمبر 1996.

لاعب كرة قدم كان يلعب في مركز المهاجم بالنادي الإسماعيلي.

الطول 1.79

انتقل بين العديد من النوادي ففي عام 2016–2017 لعب في نادي نكوازي.

2017–2018 لعب في نادي أورلاندو بيراتس.

في 2018-2019 لعب في نادي Tshakhuma Tsha Madzivhandila F.C.

في 2020–2021 لعب في نادي Cape Town City F.C. (2016).

في عام 2021 لعب في النادي الإسماعيلي

في عام 2022 لعب في نادي وسيخوخون يونايتد

ومن جانبه أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، وفاة مهاجم الاسماعيلي السابق جاستن شونجا، وذلك بعد صراع «شونجا» صاحب الـ 28 عاما، المرض لفترة طويلة، إلا أنه هزمه في الأخير، ليتوفى مساء الأحد، ولم يتم الإعلان حتى الآن، عن أي تفاصيل بشأن مرضه، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة، يتم ذكر المعلومات الخاصة بالوفاة التي أحزنت جماهير النادي الإسماعيلي.