وكيل «رياضة القليوبية» يوجه بمتابعة عدد من حمامات السباحة على مستوى المحافظة

كلّف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وأحمد أبو زيد من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من حمامات السباحة على مستوى المحافظة، شملت المتابعة بإدارة شباب بنها حمامات سباحة مراكز «شبلنجة، اتريب، كفر مناقر، المنشية، مدينة بنها، ونادي بنها، بطا، كفر بطا»، وحمامات سباحة شبرا الخيمة «حمام نادي بهتيم، نادي البلاستك، 15 مايو، منطي، ناصر، وبيجام، وحمامات سباحة إدارة القناطر الخيرية «نادي القناطر، مركز شباب مدينة القناطر».

التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية

تهدف المتابعة الميدانية إلى التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة، وتقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين، والتشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين، والتعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصحة، واستمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام، ومراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي.

الالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية

كما شملت التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها، وتحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين، والالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن.

تأتي المتابعات الميدانية لحمامات السباحة وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصًا على سلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية استعدادًا للمشاركات في الأنشطة والفعاليات خلال الإجازة الصيفية.