وكيل «رياضة القليوبية» يتابع التزام حمامات السباحة في مراكز الشباب بضوابط التشغيل

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، 14 حمام سباحة بمراكز الشباب، وذلك خلال جوله مفاجئة لمتابعة التزام حمامات السباحة بالضوابط والتعليمات ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعضاء والمواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى داخل مراكز الشباب، ضمن فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب».

إيقاف العمل في حمام سباحة كفر عبيان

وأسفرت الجولة التفقدية عن إصدار قرار بإيقاف العمل بحمام سباحة كفر عبيان بإدارة الخانكة لعد الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بتشغيل حمامات السباحة، وتوجيه إنذار لإدارة حمام سباحة مركز شباب مدينة الخانكة ومركز شباب الدير بطوخ، وتكليف مديري الإدارات بمتابعة تلافب الملاحظات.

وشملت الجولة متابعة 14 حمام سباحة على مستوى المحافظة، حيث تفقد حمام سباحة مركز شباب قها ومركز شباب الدير، وفي إدارة قليوب مراكز مدينة قليوب بعدد 2 حمام سباحة، ونادي قليوب ومركز شباب سنديون، بينما في إدارة الخانكة شملت المتابعة مراكز كفر عبيان والأمل ومدينة الخانكة والخصوص و23 يوليو، كما تم متابعة 2 حمام سباحة بمركز شباب مدينة شبين، وكذلك مركز شباب منطى بشبرا الخيمة.

اهتمام وزارة الشباب والرياضة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اهتمام وزارة الرياضة بالمتابعة المستمرة والمكثفة لأنشطة حمامات السباحة خاصة خلال الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالا متزايدا على مراكز الشباب من المواطنين.

وأعدت وزارة الشباب والرياضة برنامجا للمتابعة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لتفقد حمامات السباحة بجميع المحافظات للتأكد من تنفيذ الضوابط والمعايير والالتزام بالكود المصري لاتحاد الغوص والإنقاذ.

وأشار إلى أن حمامات السباحة بالقليوبية شهدت إقبالا كبيرا من المترددين في إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعملت مراكز الشباب على رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين، ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.