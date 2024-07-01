كم يتبقى على موعد المولد النبوي 2024؟.. اللهم بلغنا بركة هذا اليوم

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة كم يتبقى على المولد النبوي 2024، لما في هذا اليوم من طابع خاص لدى الأمة الإسلامية، فهو اليوم الذي ولد فيه خاتم الأنبياء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

المولد النبوي 2024

وعن موعد المولد النبوي 2024، فهو من المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1445، ومن خلال ذلك يمكن حساب كم يتبقى على المولد النبوي الشريف، فيتضح أنه ما يزيد عن 70 يوما.

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2024

وعلى الرغم من اختلاف الأئمة بشأن تاريخ مولد النبوي الشريف، إلا أن الأرجح أنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو الرأي السائد بين العلماء.

المولد النبوي الشريف

وعن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز شرعًا الطعن في مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف بما قد يحدث فيه من أمورٍ محرمةٍ، مضيفة عبر «فيس بوك»: «بل إننا ننكر ما قد يكتنفه من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها –بالحكمة واللِّين- إلى مخالفةِ هذه المُنكراتِ للمقصد الأساس الذي أُقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة».