إجازة المولد النبوي 2024 بأجر كامل في سبتمبر.. 30 مليون مستفيد

أكدت مصادر حكومية مسؤولة ومتخصصة أن إجازة المولد النبوي 2024 ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي ضمن سلسلة الإجازات التي يشهدها العام الجاري ويحصل عليها موظفو القطاعات الحكومي والعام والخاص بنصوص مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد وتنظمها اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.

موعد إجازة المولد النبوي 2024

أكدت المصادر لـ«الوطن» أن شهر سبتمبر المقبل، سيضم إجازة المولد النبوي 2024، وبعده يومي عطلة رسمية، ليكون هناك ثلاثة أيام متصلة إجازة رسمية بأجر كامل، حيث من المقرر أن يكون يوم إجازة المولد النبوي 2024 الخميس 19 سبتمبر بدلا من يوم الاثنين 16 سبتمبر، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، ثم يتبعها يومي الجمعة والسبت وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص.

إجازة المولد النبوي 2024 بأجر كامل

وبنصوص مواد قوانين العمل، المعمول بها في البلاد فإن إجازة المولد النبوي 2024 هي إجازة بأجر كامل سواء لموظفي الجهاز الجهاز الإداري للدولة ودولاب العمل الحكومي الذي ينظم أوضاعهم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

إجازة المولد النبوي 2024 يستفيد منها 30 مليون عامل

ويستفيد من إجازة المولد النبوي 2024 العاملون بالجهاز الإداري للدولة ويبلغ عددهم حوالي 5 ملايين موظف حكومي، والعاملون بالقطاعين العام والأعمال العام ويبلغ عددهم حوالي 600 ألف، والعاملون بالقطاع الخاص الرسمي ويبلغ عددهم حوالي 25 مليون موظف.

جدير بالذكر أن أولى الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومي والعام و الخاص، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، هي إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ثم يعقبها إجازة رأس السنة الهجرية 1446 هجرية وتصادف يوم الاثنين 8 يوليو وسيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 11 يوليو ثم إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وتصادف يوم الثلاثاء 23 يوليو وسيتم ترحيلها الى يوم الخميس 25 يوليو 2024، التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء.