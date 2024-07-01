أسعار المانجو اليوم الاثنين 1-7-2024 في سوق العبور.. «اعرف العويس بكام»

تختلف وتتباين أسعار المانجو في سوق الجملة بالعبور اليوم الاثنين 1-7-2024، وتضم الأسواق المصرية أنواعًا كثيرة من المانجو مع بداية الموسم، من بينها البلدي والزبدية والعويس والهندي والصنارة.

المانجو اليوم الاثنين 1-7-2024 في سوق العبور

ويعتبر سوق الجملة بمدينة العبور أكبر أسواق الجملة لبيع المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة المختلفة، كما يعتبر أكبر الأسواق الرئيسية لتوزيع الخضروات والفاكهة. تستعرض الوطن خلال التقرير التالي، أسعار المانجو اليوم الاثنين 1-7-2024 في سوق العبور، على النحو التالي:-

- كيلو المانجو الفص بين 40 و70 جنيهًا.

- كيلو الزبدية بين 15 و22 جنيهًا.

- كيلو المانجو التيمور بين 17 و35 جنيهًا.

- كيلو البلدي بين 15 و22 جنيهًا.

- كيلو المانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو صديقة بين 17 و27 جنيهًا.

- كيلو سكري بين 17 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو العويس بين 20 و40 جنيهًا.

- كيلو جولك بين 17 و23 جنيهًا.

- كيلو بيض العجل بين 15 و27 جنيهًا.

- كيلو سنارة بين 15 و27 جنيهًا.

- كيلو فونس بين 15 و38 جنيهًا.

- كيلو المانجو الهندي بين 17 و37 جنيهًا.