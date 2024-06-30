أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. الزبدية بـ23 جنيها

تتباين أسعار المانجو في مصر بشكل يومي وذلك وفق أنواعها والكمية المطروحة منها في الأسوق المصرية، إذ أصبح محصول المانجو من جميع الأنواع متوفر يوميًا وبكميات كبيرة داخل القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، وذلك نظرًا لتوافر المحصول هذا العام.

أسعار المانجو اليوم في مصر

وترصد السطور التالية أسعار المانجو في مصر، وفق آخر التحديثات المعلنة من سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة جملة بمصر، كما يلي.

- يتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 20 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو جولك بين 17 و23 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو بيض العجل بين 15 و27 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو سنارة بين 15 و27 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو فونس بين 15 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو المانجو الهندي بين 17 و37 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الزبدية بين 15 و23 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو المانجو التيمور بين 17 و37 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البلدي بين 15 و23 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو المانجو دبشة بين 15 و27 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو المانجو صديقة بين 17 و23 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو سكري بين 27 و25 جنيهًا.