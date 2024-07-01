طلاب الأزهر يؤدون امتحان البلاغة على مستوى الجمهورية اليوم

يؤدي طلاب الشعبة العلمية في الثانوية الأزهرية امتحان مادة البلاغة اليوم، الذي يستمر لمدة ساعتين على مستوى المعاهد الأزهرية في جميع محافظات الجمهورية، من الساعة 9 حتى الساعة الـ11 صباحًا.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات

وأعلن الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ غرفة العمليات المركزية في القطاع تتابع سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير أكبر قدر من الهدوء والنظام في محيط لجان الامتحانات وداخلها، وسلامة الطلاب خلال مدة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح «عبدالغني» في تصريح لـ«الوطن»، أنَّه يجرى متابعة الامتحانات داخل كل مديرية من خلال إجراء وكيل المديرية جولات تفقدية للجان على مستوى المحافظة.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفًا و319 طالبًا، و27 ألفًا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفًا و169 طالبًا، و36 ألفًا و977 طالبة، بإجمالي طلاب 156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.